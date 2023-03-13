اتصالات الجزائر تطلق طلب خط FTTH عبر الأنترنت بواسطة تحديد الموقع الجغرافي

13 مارس، 2023
اتصالات الجزائر تطلق طلب خط FTTH عبر الأنترنت بواسطة تحديد الموقع الجغرافي
اتصالات الجزائر

أنهت اتصالات الجزائر إلى علم المواطنين بأنه يمكنهم الآن تقديم طلب الاشتراك في عرض “Idoom Fibre” عبر تحديد الموقع الجغرافي لمقر إقامتهم، وذلك ابتداء من الاثنين 13 مارس 2023.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أنّ هذه الطريقة تسمح للزبون التحقّق من أهليته للاستفادة من عرض “Idoom Fibre” وتقديم طلبه ببضعة نقرات وذلك عن طريق تحديد الموقع الجغرافي لمقر سكناه.

للقيام بذلك، ما على الزبون سوى الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة : www.algerietelecom.dz والضغط على “طلب خط FTTH” أو الدخول إلى الرابط التالي : https://demandeftth.at.dz

وذكر البيان أنّ هذا المسعى يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها المؤسسة والرامية إلى تسهيل حياة المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من أفضل الخدمات.

ش.ن

13 مارس، 2023

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