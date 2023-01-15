اتصالات الجزائر تطلق خدمة Zimail للبريد الإلكتروني الإحترافي

15 يناير، 2023
أطلقت اتصالات الجزائر خدمة Zimail للبريد الإلكتروني الإحترافي،والتي  تجمع بين الحداثة والكفاءة في نفس الوقت، بالإضافة إلى توفرها على ميزات عديدة، أهمها:إمكانية تخصيص اسم النطاق لبريدكم الإلكتروني
خدمة مستضافة في الجزائر.
كما أن هذه الخدمة تتوفر على ميزات أخرى، تساهم في زيادة مردودية المستخدمين في العمل أو الدراسة،و تسهل أيضا القيام بمشاريعهم الخاصة،ولمزيد من التفاصيل:https://www.algerietelecom.dz/ar/produits/zimail-prod103،متوفرة في جميع وكالات اتصالات الجزائر التجارية، بسعر اشتراك ابتداء من 1100 دج للسنة.
حورية سعداوي
15 يناير، 2023

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