اتصالات الجزائر تطلق خدمة Zimail للبريد الإلكتروني الإحترافي

أطلقت اتصالات الجزائر خدمة Zimail للبريد الإلكتروني الإحترافي،والتي تجمع بين الحداثة والكفاءة في نفس الوقت، بالإضافة إلى توفرها على ميزات عديدة، أهمها:إمكانية تخصيص اسم النطاق لبريدكم الإلكتروني

خدمة مستضافة في الجزائر.