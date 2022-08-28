اتصالات الجزائر تضم مكتشف ثغرة “آبل”

28 أغسطس، 2022
أعلن المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، عن انضمام الشاب عبد القادر مواز مكتشف ثغرة “الأيفون” لمركز الدفاع السيبراني لاتصالات الجزائر.
وكشف بن تومي في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن المديرية العامة لاتصالات الجزائر قامت بربط اتصال مباشر مع الشاب مواز عبد القادر، متخصص في أمن مواقع الانترنت و اكتشاف الثغرات الأمنية، التي فاقت 800 ثغرة مكتشفة على مستوى عديد المواقع المرموقة آخرها موقع “آبل”.
وأوضح  ذات المتحدث، أن انضمام الشاب مواز يأتي لتطوير مؤهلاته في المجال، ولترفع اتصالات الجزائر سقف الرهانات عاليا في مواجهة قادم التحولات الرقمية خاصة الأمن السيبراني.
وللتذكير، فإن الشاب عبد القادر مواز كان قد اكتشف ثغرة أمنية في أجهزة “آبل” العالمية تسمح للمخترقين بالسيطرة والإستيلاء على أغلب بيانات المستخدمين.
ليديا كبيش
28 أغسطس، 2022

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