اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها بمناسبة الذكرى الحادية والستين للاستقلال

أعلمت اتصالات الجزائر عبر بيان لها زبائنها الكرام بأن وكالاتها التجارية ستكون مفتوحة هذا الأربعاء الموافق لـ 05 جويلية 2023، من الساعة 10 سا إلى 15 سا وهذا من أجل ضمان استمرارية خدماتها طيلة هذا اليوم.

وأفاد بيان الشركة أن الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت هي:

على مستوى الجزائر العاصمة: القبة، الرغاية، باب الزوار، بن مهيدي، حيدرة، بئر مراد رايس، الأبيار، عين البنيان، زرالدة.

فيما يخص الولايات الأخرى شمال البلاد: الوكالات التجارية لمقرات الولايات.

اما بالنسبة لجنوب الوطن سيتم ضمان الدوام على مستوى الهياكل التجارية من الساعة 08سا الى 13سا و يخص فقط الوكالات التجارية لمقرات الولايات.

من خلال هذا التنظيم، يضيف البيان، تجدد اتصالات الجزائر التزامها بضمان راحة زبائنها وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه.

كما تغتنم اتصالات الجزائر هذه المناسبة لتقف وقفة إجلال لشهدائنا الأبرار ولتحيي مجاهدينا الأشاوس نظير ما بذلوه من أجل استقلال وطننا المفدى، يختم بيان اتصالات الجزائر.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...