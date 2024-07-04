اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها يوم أول محرم

أعلمت اتصالات الجزائر، في بيان لها، زبائنها بأن وكالاتها التجارية ستضمن المداومة خلال أول محرم وذلك لضمان استمرارية خدماتها.

وأورد البيان أنّ الوكالات التجارية ستفتح أبوابها بالولايات الشمالية للبلاد، من الساعة 10.00 صباحا إلى 15.00 مساء. الوكالات التجارية المعنية هي:

على مستوى الجزائر العاصمة: القبة، باب الزوار، عين طاية، بئر توتة، عيسات إيدير، حيدرة، بابا حسن، باب الوادي، سيدي عبد الله.

على مستوى الولايات الأخرى: الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقرات الولايات.

فيما يخص ولايات الجنوب، سيتم ضمان المداومة في الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقرات الولايات، من 08.00 صباحا إلى 12.00 زوالا.

وجدّدت اتصالات الجزائر، من خلال هذا الإجراء، التزامها بضمان راحة زبائنها وتتقدم بهذه المناسبة الجليلة للمسلمين قاطبة وللشعب الجزائري خاصة بأحر تهانيها مع تمنياتها بموفور الصحة والسعادة والازدهار.

ش.ن