اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها يوم المولد النبوي الشريف

أعلمت اتصالات الجزائر زبائنها بأن وكالاتها التجارية ستضمن استمرارية خدماتها خلال يوم المولد النبوي الشريف الذي يصادف هذا الخميس.

و في هذا الصدد، أفادت اتصالات الجزائر في بيانها، بأنه سيتم ضمان الدوام من الساعة 10.00صباحا إلى 15.00 مساء، على مستوى شمال الوطن وذلك بغرض ضمان استمرارية الخدمات طوال هذا اليوم.

الوكالات التجارية المعنية بالدوام

و تتمثل الوكالات التجارية المعنية بالدوام خلال هذه المناسبة، على مستوى الجزائر العاصمة، في كل من، القبة، الرغاية، باش جراح، بن مهيدي، حيدرة، بئر مراد رايس، سيدي عبد الله، الأبيار والشراقة.

و أما على مستوى الولايات الأخرى فتتمثل في الوكالات التجارية المركزية المتواجدة بمقرات الولايات.

و بالنسبة لولايات جنوب الوطن، فسيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية المركزية المتواجدة بمقرات الولايات، من الساعة 07.00 صباحا إلى 12.00 زوالا.

هذا و جدّدت اتصالات الجزائر التزامها بضمان راحة زبائنها وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم بغية الاستجابة بشكل أمثل لتطلعاتهم واحتياجاتهم، كما تغتنم هذه المناسبة للتقدم بأحر التهاني لكافة الجزائريين والجزائريات و للأمة الإسلامية قاطبة مقرونة بأصدق تمنياتها بموفور الصحة و السلام والازدهار.

شرف الدين عبد النور

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