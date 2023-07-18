اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها خلال عطلة أول محرم

18 يوليو، 2023

أعلمت اتصالات الجزائر زبائنها، أن وكالاتها التجارية ستضمن المداومة خلال يوم غد الأربعاء الموافق لأول محرم  وذلك بغرض ضمان استمرارية الخدمات. حسب ما كشفته في بيان لها اليوم الثلاثاء.

وفي هذا الصدد،  فستكون ساعات العمل المعتمدة في ولايات شمال البلاد حسب ذات المصدر، من الساعة 10.00 صباحا إلى 15.00 مساء في الوكالات التجارية المتواجدة بها.

و تتمثل الوكالات التجارية المعنية بالمداومة، المتواجدة بالجزائر العاصمة في كل من المحمدية، دار البيضاء، برج البحري، عيسات إيدير، عين النعجة، بئر توتة، الرستمية، باب الوادي، أولاد فايت، و بخصوص الولايات الأخرى فستكون في الوكالات التجارية لمقرات كل ولاية .

و فيما يخص ولايات الجنوب، فسيتم ضمان المداومة في الوكالات التجارية لمقرات الولايات، من 07.00 صباحا إلى 12.00 زوالا، يضيف البيان.

هذا و تجدد اتصالات الجزائر التزامها من خلال هذا التنظيم بضمان راحة زبائنها وتتقدم بهذه المناسبة الجليلة للمسلمين قاطبة وللشعب الجزائري خصوصا بخالص تمنياتها بموفور الصحة والسعادة والازدهار.

شرف الدين عبد النور

18 يوليو، 2023

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