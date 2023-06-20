اتصالات الجزائر تسجّل حضورا بارزا في معرض الجزائر الدولي

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خصّصت اتصالات الجزائر جناحين اثنين في معرض الجزائر الدولي، حيث تشارك في الطبعة الرابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي 2023، الذي تمتد فعالياته في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 جوان بقصر المعارض، الصنوبر البحري (صافكس)، الجزائر العاصمة.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أن المؤسسة ستسجل تواجدها في هذا الحدث البارز الذي يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، على مستوى جناحين اثنين، ففي الجناح المركزي، ستتاح الفرصة لزوار المعرض للتعرف أكثر على مجمع “اتصالات الجزائر” واكتشاف الحلول التعاونية، حلول الأمن السيبراني (مكافحة هجمات الحرمان من الخدمة). إلى جانب ذلك، ستقوم اتصالات الجزائر بالتعريف بعروض الأنترنت الموجهة للمؤسسات، على غرار الباقات المهنية التي توفر حلولا مخصصة تتماشى مع احتياجات المهنيين. علاوة على ذلك، سيتم تسليط الضوء على الخدمات ذات القيمة المضافة، مما يبرز التزام اتصالات الجزائر بتقديم حلول كاملة ومبتكرة لفائدة زبائنها.

وأضاف البيان أن اتصالات الجزائر تتواجد في خيمة عملاقة في الهواء الطلق حيث ستستقبل فرقها الجمهور العريض الذي يمكنه اكتشاف مجموعة واسعة من منتجاتن وعروض الشركة. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم عدة أنشطة وألعاب لجعل هذه التجربة أكثر إمتاعا وتسلية.

وخلص البيان أن اتصالات الجزائر تؤكّد مرة أخرى، من خلال مشاركتها في معرض الجزائر الدولي، التزامها الدائم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية للوطن من خلال التقرب أكثر من زبائنها.

ش.ن

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