اتصالات الجزائر تسجل تواجدها في معرض الجزائر الدولي وهذه مفاجأتها

20 يونيو، 2023

أعلنت اتصالات الجزائر عن مشارتكتها في الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي 2023، الذي تمتد فعالياته في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 جوان بقصر المعارض، الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة.

وستسجل اتصالات الجزائر تواجدها في هذا الحدث البارز الذي يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، على مستوى جناحين اثنين ففي الجناح المركزي، ستتاح الفرصة لزوار المعرض للتعرف أكثر على مجمع “اتصالات الجزائر” واكتشاف الحلول التعاونية. حلول الأمن السيبراني (مكافحة هجمات الحرمان من الخدمة).

كما ستقوم اتصالات الجزائر بالتعريف بعروض الأنترنت الموجهة للمؤسسات. على غرار الباقات المهنية التي توفر حلولا مخصصة تتماشى مع احتياجات المهنيين.

في حين سيتم تسليط الضوء على الخدمات ذات القيمة المضافة، مما يبرز التزام اتصالات الجزائر بتقديم حلول كاملة ومبتكرة لفائدة زبائنها.

وستتواجد اتصالات الجزائر في خيمة عملاقة في الهواء الطلق حيث ستستقبل فرقنا الجمهور العريض الذي يمكنه اكتشاف مجموعة واسعة من منتجاتنا وعروضنا كما سيتم تنظيم عدة أنشطة وألعاب لجعل هذه التجربة أكثر إمتاعا وتسلية.

في حين تؤكد اتصالات الجزائر مرة أخرى، من خلال مشاركتها في معرض الجزائر الدولي. التزامها الدائم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية للوطن من خلال التقرب أكثر من زبائنها.

ليديا كبيش

20 يونيو، 2023

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