اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة

أعلن الاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة عن توقيع شراكة مع اتصالات الجزائر بصفتها الراعي الرسمي للفريق، حسب ما أفاد بيان للاتحاد.

وقد جرت مراسم التوقيع هذا الخميس، بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر بالجزائر العاصمة، بحضور عادل بن تومي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، ووليد بوكرومة، المدير العام للاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة.

كما ذكر بيان الاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة أن شركة اتصالات الجزائر بادرت في عملية إعادة شراء النادي، تندرج هذه الشراكة في إطار نهج شامل يهدف إلى دعم النادي في مسار تطوير وتعزيز قدراته خلال الموسم الرياضي 2025/2024

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة الذي تأسس في عام 1943 هو نادي كرة قدم بارز في الجزائر، ينشط حاليا في الرابطة المحترفة الأولى.

من خلال هذه المبادرة، يجدّد الاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة واتصالات الجزائر إلتزامهما بتعزيز قيّم الرياضة في الجزائر لدى الشباب، يختم البيان.

كوثر غريبي