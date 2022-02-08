اتحاد فرنسي يعبر عن دعمه لكفاح الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

قامت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين ميلان لوسي، باستقبال عضو الأمانة الوطنية الامين العام لإتحاد الطلبة مولاي امحمد ابراهيم، اين قدمت له كل الشروحات المتعلقة بتاريخ و نشاط و هيكلة منظمتها.

و أعربت ميلان لوسي، بإسم منظمتها عن دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومن ضمنها الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في الحرية و الاستقلال.

كما عبرت ذات المتحدثةؤ عن استعداد منظمتها بكل فروعها في التراب الفرنسي لتنظيم انشطة و برامج لدعم الشعب الصحراوي من اجل تقرير مصيره.

وبدوره، وضع الأمين العام لإتحاد الطلبة الصحراويين مضيفته و نوابها المشاركين في الاجتماع في صورة الواقع الحالي الذي يمر به كفاح الشعب الصحراوي بعد إستئناف الكفاح المسلح يوم 13 نوفمبر 2020, بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النار من طرف الاحتلال المغربي بثغرة الكركرات غير الشرعية.

وطالب كل المنظمات الطلابية و الشبانية بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال المغربي و المجتمع الدولي من اجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره.

كما قدم مولاي امحمد ابراهيم و أمين رابطة الشباب و الطلبة بفرنسا عبد الباري مصطفى، مداخلات امام جمع من مناضلي الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين، تطرقوا خلالهم الى البعد التاريخي ،السياسي و القانوني للقضية الصحراوية.

رمزي أحمد توميات

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