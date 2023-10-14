“اتحاد المحامين العرب” يستنكر عدم إيقاف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعدوان الصهيوني الوحشي على غزة

استنكر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب بنعيسى، عدم إيقاف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي العدوان الوحشي للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال بنعيسى في بيان له اليوم السبت، “إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لإبادة الشعب الفلسطيني باستخدامه قنابل الفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا في قطاع غزة وفرض الحصار الكامل بمنع الماء والمواد الغذائية والوقود ووصول المساعدات الإنسانية إليه”، يضيف المصدر ذاته.

وأكد، أن إصدار الاحتلال أمر إخلاء شمال قطاع غزة الذي أُمر، غير مقبول واستمرار لسياسة التهجير القسري المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي ودول العالم الحر لاتخاذ خطوات أكثر جدية لوضع حد لآلة الحرب الصهيونية، وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني بعد أن تحولت المستشفيات في قطاع غزة إلى مقابر جماعية، والضغط لفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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