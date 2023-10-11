ابراهيم مراد يشرف على تنصيب العربي مرزوق أمينا عاما لوزارة الداخلية

أشرف ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، على مراسم التنصيب الرسمي للعربي مرزوق أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

وتم تنصيب مرزوق خلفا عديل حميميد تنفيذا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023

وجاءت هذه المراسم بحضور كل من ا المدير العام للأمن الوطني و المدير العام للحماية المدنية ووالي ولاية الجزائر والسادة المدراء العامون للهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية وكذا الإطارات السامية للوزارة.

وتدرج مرزوق العربي على مستوى الإدارة المحلية في عديد من الوظائف، كما شغل منصب والي بولايات تلمسان، تبسة، معسكر، قالمة و جيجل.

رمزي أحمد توميات

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