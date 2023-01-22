ابتداء من اليوم… رئيسة الوزراء الإيطالية في زيارة إلى الجزائر
تتوجه اليوم الأحد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني إلى الجزائر، في زيارة رسمية تدوم ليومين، ومن المنتظر أن تعطي هذه الزيارة دفعا لعلاقات البلدين التي تعززت في الآونة الأخيرة، بفضل توافق سياسي قوي وتعاون اقتصادي صلب.
وحيث يعتبر تواجد الوزيرة الايطالية بالجزائر خلال هذه الفترة أمرا مهما، في ظل مؤشرات قوية لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الغاز، بعد أن أبدت السلطات الإيطالية رغبة في زيادة إمدادات الغاز الجزائرية، وذلك راجع إلى استمرار الحرب بأوكرانيا وفرض الدول الغربية لمزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، لاسيما أنها أكبر زبون للجزائر.
ويجدر التنويه إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين تجاوز مجال المحروقات إلى قطاعات استراتيجية وفي مقدمتها، الصناعات الميكانيكية، مما يؤكد أن زيارة ميلوني للجزائر يتعدى مجال المحروقات إلى تنويع التعاون الاقتصادي في مجالات البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار التكنولوجي والصناعة الغذائية والاتصالات، وتنسيق العمل الثنائي لتعزيز الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عن طريق دعم التعاون بين البلدين في جوانبه، السياسية والأمنية والثقافية وحتى المناخية.
حورية سعداوي