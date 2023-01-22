ابتداء من اليوم… رئيسة الوزراء الإيطالية في زيارة إلى الجزائر

تتوجه اليوم الأحد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني إلى الجزائر، في زيارة رسمية تدوم ليومين، ومن المنتظر أن تعطي هذه الزيارة دفعا لعلاقات البلدين التي تعززت في الآونة الأخيرة، بفضل توافق سياسي قوي وتعاون اقتصادي صلب.

وحيث يعتبر تواجد الوزيرة الايطالية بالجزائر خلال هذه الفترة أمرا مهما

، في ظل مؤشرات قوية لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الغاز، بعد أن أبدت السلطات الإيطالية رغبة في زيادة إمدادات الغاز الجزائرية،

وذلك راجع إلى استمرار الحرب بأوكرانيا وفرض الدول الغربية لمزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا،

لاسيما أنها أكبر زبون للجزائر.