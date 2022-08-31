إيقاف قطارات البحر بداية من هذا التاريخ

31 أغسطس، 2022
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “sntf”، في بيان لها،  عن توقيف “قطارات البحر” الخاصة بموسم الاصطياف 2022 بداية من اليوم.
ووفقا لنص البيان، يتعلق الأمر بكل من قطار عين توتة – سكيكدة – عين توتة. حيث أصبح توقيت الانطلاق من عين توتة على الساعة 00: 05. والعودة من سكيكدة على الساعة الثامنة و17 دقيقة مساء.
 أما قطار المسيلة – الجزائر- المسيلة، فإن الانطلاق من المسلية على الساعة 00:05،   والعودة من الجزائر على الساعة 00:16، يضيف ذات البيان.
كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم تشغيل قطارات البحر، في وقت سابق بغية تسهيل تنقل المصطافين نحو المدن الساحلية.
ليديا كبيش
31 أغسطس، 2022

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