إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة إضرام النار في جيجل

22 أغسطس، 2022

تم توقيف شخص متهم بإضرام النار بإحدى غابات ولاية جيجل وإيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير .

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة:”عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير الرأي العام بأن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات لاسيما الحريق الذي اندلع بغابة مشتة (الجيزة) ببلدية جيملة أفضت إلى توقيف المتهم (ع.ر) وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير”.

وأوضح ذات البيان، أن المتهم تم توقيفه عن جناية وضع النار عمدا طبقا للمواد 396 و 396 مكرر من قانون العقوبات.

كما أصدر، قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير وبعد سماع المتهم عند الحضور الأول أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

22 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 107  اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

10 أكتوبر، 2021

فورار: الجزائر ستستلم لقاح كورونا في غضون يومين

9 يناير، 2021

أبي بشراي: مزاعم وزير الخارجية المغربي حول دعم عسكري إيراني لجبهة البوليساريو مجرد افتراء

10 مايو، 2021

تسجيل 76 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

20 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: