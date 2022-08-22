إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة إضرام النار في جيجل

تم توقيف شخص متهم بإضرام النار بإحدى غابات ولاية جيجل وإيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير .

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة:”عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير الرأي العام بأن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات لاسيما الحريق الذي اندلع بغابة مشتة (الجيزة) ببلدية جيملة أفضت إلى توقيف المتهم (ع.ر) وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير”.

وأوضح ذات البيان، أن المتهم تم توقيفه عن جناية وضع النار عمدا طبقا للمواد 396 و 396 مكرر من قانون العقوبات.

كما أصدر، قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير وبعد سماع المتهم عند الحضور الأول أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

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