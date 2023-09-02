إنهاء مهام مدير الشركة التونسية لأنبوب الغاز “الجزائر – ايطاليا”

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الجمعة، انهاء مهام منصف الماطوسي كرئيس مدير عام للشركة التونسية لأنبوب الغاز القادم من الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد تمت إقالة منصف الماطوسي، كرئيس مدير عام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، دون تقديم تفاصيل عن سبب القرار.

وللإشارة تشرف الشركتان التونسيتان على إدارة الجزء العابر لتونس من خط أنابيب الغاز (ترانسماد) الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى ايطاليا، حيث يمتد الأنبوب على مسافة ألفين و500 كيلومتر، منها 370 كيلومترا على التراب التونسي.

رمزي أحمد توميات

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