إنهاء مهام مدير الشركة التونسية لأنبوب الغاز “الجزائر – ايطاليا”

2 سبتمبر، 2023

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الجمعة، انهاء مهام منصف الماطوسي كرئيس مدير عام للشركة التونسية لأنبوب الغاز القادم من الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد تمت  إقالة منصف الماطوسي، كرئيس مدير عام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، دون تقديم تفاصيل عن سبب القرار.

وللإشارة تشرف الشركتان التونسيتان على إدارة الجزء العابر لتونس من خط أنابيب الغاز (ترانسماد) الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى ايطاليا، حيث يمتد الأنبوب على مسافة ألفين و500 كيلومتر، منها 370 كيلومترا على التراب التونسي.

رمزي أحمد توميات

2 سبتمبر، 2023

مقالات ذات صلة

وفاة ستيني إثر تسمم بغاز أكسيد الكربون بوهران

27 يناير، 2023

الأمن الوطني يصدر بيانا بخصوص تداول فيديو يظهر فتاة تحت طائلة التهديد بالقتل

29 مارس، 2022

(وثيقة) البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري التشاوري التونسي الجزائري الليبي

10 يونيو، 2022

تنظيم حملات تحسيسية لمكافحة آفة المخدرات بالفضاءات العمومية بالعاصمة

4 سبتمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: