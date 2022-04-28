 إنهاء مهام في رئاسة الجمهورية

28 أبريل، 2022

أنهى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، مهام كل من محند شريف مناصرية، وأكلي بوراوي، بموجب مرسوم رئاسي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونص هذا المرسوم، على إنهاء مهام محند شريف مناصرية بصفته رئيسا للدراسات بمديرية المواكب الرسمية والنقل في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى.

كما تم بموجب مرسوم آخر، إنهاء مهام أكلي بوراوي بصفته مديرا لإدارة الوسائل بمصالح وسيط الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

28 أبريل، 2022

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