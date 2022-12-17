الرئيسية/الأولى/إنهاء مهام المدير العام للمدينة الجديدة بوغزول إنهاء مهام المدير العام للمدينة الجديدة بوغزول 17 ديسمبر، 2022 تم اليوم السبت، إنهاء مهام المدير العام للمدينة الجديدة في بوغزول التابعة لولاية المدية. وجاء سبب إنهاء المهام هذا، بعد التأخر المسجل في الإنطلاق في مشروع المدينة الجديدة. رمزي أحمد توميات شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 17 ديسمبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة