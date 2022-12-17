إنهاء مهام المدير العام للمدينة الجديدة بوغزول

تم اليوم السبت، إنهاء مهام المدير العام للمدينة الجديدة في بوغزول التابعة لولاية المدية.

وجاء سبب إنهاء المهام هذا، بعد التأخر المسجل في الإنطلاق في مشروع المدينة الجديدة.

رمزي أحمد توميات

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