إنهاء مهام المدير العام للمدينة الجديدة بوغزول

17 ديسمبر، 2022

تم اليوم السبت، إنهاء مهام المدير العام للمدينة الجديدة في بوغزول التابعة لولاية المدية.

وجاء سبب إنهاء المهام هذا، بعد التأخر المسجل في الإنطلاق في مشروع المدينة الجديدة.

رمزي أحمد توميات

17 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تيبون في تحسّن

8 نوفمبر، 2020

دعوة لتحرك عربي لإفشال قرار منح الكيان الصهـ ـيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي

22 أغسطس، 2021

رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية: النهوض بأوضاع المرأة الجزائرية لا ينبغي أن يعاني من أي عقدة

11 ديسمبر، 2021

الجزائر تؤكد  مجددا رفضها التام لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول

11 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: