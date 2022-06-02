إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة النقل البحري بأمر من رئيس الجمهورية

2 يونيو، 2022

أنهى، اليوم، وزير النقل، عبد الله منجي،بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد.

كما أنهى الوزير أيضا مهام مسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا, بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين, حسب بيان وزارة النقل.

وجاء في البيان “بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أنهى، اليوم، وزير النقل، السيد عبد الله منجي، مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد. ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا، وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين”.

ليديا كبيش

2 يونيو، 2022

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