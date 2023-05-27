إنقاذ 210 شخص حاصرتهم مياه الأمطار خلال اليومين الأخيرين

سجلت وحدات الحماية المدنية 4339 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 إلى 27 ماي 2023، حسب بيان لذات المصالح

وتمكنت ذات المصالح من انقاذ 210 أشخاص في وضعية خطر محاصرين بمياه الأمطار. نتيجة لهطول أمطار غزيرة خصت ولايات الجزائر، وتبسة، وتيبازة، والأغواط، وأم البواقي، والبليدة، خنشلة وسوق اهراس.

وحسب نص البيان قامت ذات المصالح، بعمليات امتصاص مياه الامطار داخل مساكن ومنازل الى جانب عدة أحياء سكنية وكذا المنشاة العمومية والخاصة وعلى مستوى الطرقات نتيجة تراكم المياه.

كما تم خلال نفس الفترة، تسجيل اصابة 3 تلاميذ بجروح خفيفة على اثر انهيار جدار بمدرسة ببلدية موزاية ولاية بالبليدة حيث تم اسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات المحلية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 236 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 9 أشخاص وإصابة 260 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. حيث تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

في حين تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية سوق أهراس لأجل شخصين متوفيين مختنقين و انقاذ أخر داخل بئر.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ9 اشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون في كل من ولايات قسنطينة وبرج بوعريريج اين تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم في حالة مستقرة إلى المؤسسات الاستشفائية.

رمزي أحمد توميات

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