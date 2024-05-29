إنطلاق فعاليات دورة تكوينية لفائدة وسائل الإعلام بعنوان “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”

إنطلقت اليوم، بالمدرسة العليا للفندقة و الاطعام، بعين البنيان-العاصمة، فعاليات دورة تكوينية لفائدة وسائل الإعلام، بعنوان “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”، من تنظيم المحكمة الدستورية، تحت اشراف رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بالتعاون مع وزارة الاتصال.

و ثمّن وزير الاتصال، محمد لعقاب، في كلمته، هذه المبادرة، قائلا بأنها تنسجم تماما مع مواد القانون العضوي للإعلام الصادر شهر أوت 2023، الذي يقضي بإلزامية التكوين لفائدة الإعلاميين، مشيرا إلى أن هذه الدورة تسير في ذات الإتجاه الذي عملت عليه وزارة الإتصال، منذ صدور مختلف القوانين المنظمة للقطاع.

و ذكّر وزير الإتصال، بتنظيم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية والمحاضرات المتخصصة لفائدة الإعلاميين، استفاد منها نحو 700 صحفي من القطاع العام والخاص، على غرار يوم إعلامي حول الممارسة في الاعلام الرياضي، بتاريخ 01 فيفري 2024، يوم دراسي حول الإعلام الرياضي بقاعة المحاضرات بملعب نيلسون مانديلا، بتاريخ 7 مارس 2024 أين خرج المشاركين بتوصيات حول أخلاقيات الإعلام الرياضي، دورة تكوينية لفائدة 300 صحفي بمناسبة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز أيام 06 و07 و08 فيفري 2024، بجامعة بومرداس، دورة تكوينية لفائدة 10 صحفيين في مجال البورصة من طرف لجنة تنظيم البورصة ومرافقتها بتاريخ 18 جانفي، دورة تكوينية لفائدة الصحفيين الرياضيين، في مجال التقديم التلفزيوني الاخباري والبرامجي وإدارة الاستوديوهات التحليلية، نشطها خبراء من مؤسسات إعلامية دولية أيام 04-05-06 مارس 2024، و كذا تنظيم العديد من المحاضرات والندوات الفكرية متبوعة بنقاش حول مواضيع إعلامية متعددة، أيام 11، 12، 19و 20 فيفري 2024، ثم ندوة حول الإعلام الثقافي، بتاريخ 30 أفريل 2024.

و أفاد الوزير لعقاب، بأنه سيتم ابتداءً من يوم غد الخميس، وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، تنظيم ورشات على مدار ثلاثة أيام، تتضمن محاور حول التغطية الإعلامية المنصفة للإنتخابات، الأشكال الصحفية المستحدثة في التعاطي مع الانتخابات، القيم المهنية والصحفية في الانتخابات، الوصول العادل للإعلام.

كما سيتم يوم 4 جوان القادم، حسب وزير الاتصال، تنظيم ورشة تكوينية لفائدة 60 صحفيا، حول الصحافة الاقتصادية وتحليل البيانات،

هذا و كشف محمد لعقاب، أن وزارة الاتصال ستقوم رفقة وزارة السياحة والصناعة التقليدية، باطلاق جائزة احسن عمل إعلامي سياحي، يروج للجزائر كوجهة سياحية، مع تنظيم ورشة حول الاعلام السياحي، يوم 25 جوان المقبل، مشيرا إلى مرافقة وزارة الثقافة، ومشاركة مجلس التجديد الاقتصادي،أواخر جوان، مطلع جويلية القادم، في تأسيس منتدى الاعلام الاقتصادي الافريقي، الذي سيكون فضاءً للصحفيين، لاكتشاف القدرات الإنتاجية و التصديرية للجزائر، أواخر جوان، يضيف الوزير.

كما نوّه لعقاب، بالحيوية الإيجابية التي أضحى قطاع الاتصال يتمتع بها، “حيث وضعنا يدنا في يد المؤسسات الإعلامية لخدمة وطننا، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي سبق له ان اتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها”، يضيف وزير الإتصال.

هذا وتستمر هذه الدورة، حتى الفاتح من جوان الداخل، بورشات تكوينية، تخص وسائل الاعلام السمعية-البصرية، الورقية و الالكترونية، تحت إشراف مكون من إتحاد إذاعات الدول العربية ASBU.

شرف الدين عبد النور