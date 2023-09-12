إنطلاق فعاليات الملتقى الأول للإعلام والإتصال و التكنولوجيات الحديثة بالعاصمة 

إنطلقت اليوم، فعاليات الملتقى الأول للإعلام والاتصال و التكنولوجيات الجديدة (Media Com)، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، و الذي يمتد من الـ 12 الى الـ 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 عارض و3000 مشارك.

و يشارك أيضا في هذا الملتقى الذي نُظم تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والمخصص لمهنيي السمعي البصري والإتصال، عدد من الفاعلين في هذا المجال، بما في ذلك مؤسسات عمومية من قطاع الاتصال على غرار وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الجزائري.

و يهدف الملتقى إلى الارتقاء بالإعلام في الجزائر و كذا مناقشة تحديات الإعلام و الإتصال من الجانب القانوني و الإحترافي إلى الرقمنة و الذكاء الاصطناعي، و كذا الترويج للاستثمار في القطاع و مجالاته و تنظيمه بما يتماشى و القيم الانسانية و الثقافية و حمايتها من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنتج عن النماذج الأجنبية.

و يسعى الملتقى كذلك إلى ترسيخ الهوية الإعلامية في ظل التحديات الخارجية و الداخلية ورفع مستويات مسؤولية نقل الحدث إلى جانب تسليط الضوء على مختلف الممارسات الإعلام السمعي البصري و المكتوب و الرقمي، و يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على أحدث التكنولوجيا في مجال الإعلام و الإتصال و أهم التطبيقات الرقمية و الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى و تخزين البيانات و معالجتها.

عبد النور شرف الدين

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