إنطلاق الصالون الثامن للمناولة الصناعية أكتوبر المقبل

يحتضن قصر المعارض (صافكس)، بالجزائر العاصمة، في الفترة ما بين 16 و 19 أكتوبر المقبل، الصالون الثامن للمناولة الصناعية (ألجيست)، بمشاركة 100 عارض.

و سيشرف على تنظيم هذا الصالون، البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة (BASTP)، ومركز التجارة العالمي بالجزائر (WTCA)، وسيقام برعاية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.

وستشهد دورة 2023، مشاركة عارضين يمثّلون مختلف قطاعات النشاطات سيما الصناعة التحويلية والميكانيك والكهرباء والإلكترونيات والحديد والصلب، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالصناعة.

وتوقّع المنظمون حضور 6000 زائر، في تظاهرة ستشهد تنظيم 300 لقاء أعمال، وجرى التنويه إلى أنّ “هذه التظاهرة الهامة ستجرى في ظرف مناسب بما أنها تتماشى و توجيهات السلطات العمومية بخصوص تنويع اقتصادنا مما يجعل الصناعة بصفة عامة و تطوير المناولة الصناعية بشكل خاص المحور الأساسي لتنفيذ سياسات استخلاف الاستيراد و التصدير، والتي تعد ضرورية لإعادة التوازن للميزان التجاري”، حسب الإذاعة الجزائرية.

وأشار المنظمون إلى أنّ “التقارب بين الفاعلين الرئيسيين في مجال تطوير المناولة أي الآمرين والمنفّذين يساهم بالتالي في تطوير التكامل الوطني الذي يعدّ مصدراً ليس فقط لتحسين سلاسل القيمة داخل القطاعات وفيما بينها، بل أيضاً لاستحداث المزيد من الثروة ومناصب الشغل.

وستأخذ هذه الطبعة في الحسبان “ضرورة الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية”، في ظلّ بروز فاعلين جدد على غرار الناشطين في قطاعي صناعة السيارات والمؤسسات الناشئة.

و يُرتقب تنظيم 12 ندوة موضوعاتية، الهدف منها السماح بتحديد السياسات والقيود المرتبطة بإعادة الهيكلة الصناعية الجارية (التكامل الوطني والقياسة والابتكار والرقمنة وغيرها).

كما أنّ التنمية المستدامة ستكون حاضرة أيضا حيث من المقرر تخصيص فضاء للأنشطة النظيفة تحت شعار “من أجل صناعة نظيفة”، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...