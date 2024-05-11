إنطلاق الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية بمشاركة الجزائر

إنطلقت اليوم، بعاصمة البحرين، المنامة، الاجتماعات التحضيرية، لأعمال الدورة العادية الـ 33، لمجلس جامعة الدول العربية، و ذلك بمشاركة الجزائر.

هذا و تشارك الجزائر، في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوفد مندوبية الجزائر الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

و يتضمن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي، المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، 12 بندا، منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على فلسطين، حيث تم ادراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.

كما يتضمن المشروع، بندا حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة، وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028)، وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني المحدثة (2023)، بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.

مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا، بندا آخر بعنوان (عقد اجتماعي جديد الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام والنظر في ايجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

شرف الدين عبد النور