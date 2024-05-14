إنطلاق أشغال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة 33 لمجلس جامعة الدول العربية بمشاركة الجزائر

إنطلقت صبيحة اليوم، بالمنامة، عاصمة مملكة البحرين، أشغال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة 33، لمجلس جامعة الدول العربية، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.

و تركّزت هذه الاجتماعات، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول متابعة تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها خلال القمة السابقة، المنعقدة بجدة، وكذا التداول بشأن أهم المواضيع المقترح إدراجها على جدول أعمال قمة المنامة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع المتعلقة بالأمن القومي العربي في مختلف أبعاده.

وفي هذا الإطار، تمت الإشادة بصفة خاصة، بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر، منذ انضمامها لمجلس الأمن، نصرة للقضية الفلسطينية، لا سيما دورها في الدفع بالأولويات الاستعجالية التي تفرضها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وكذا مساعيها الرامية لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة، بمنظمة الأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور