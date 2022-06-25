أعلن اليوم السبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن توسيع جائزة موريس أودان للرياضيات.

وأوضح بن زيان، في كلمة له على هامش فعاليات الملتقى الوطني حول تعليمية الرياضيات، أنه سيتم توسيع الجائزة لتشمل في المستقبل إنشاء كرسي الرياضيات موريس أودان” مناصفة بين باحثين في الجزائر وفرنسا.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الجائزة ستمنح سنويا وبالتناوب لإقامة باحث جزائري بفرنسا لمدة لا تتجاوز سنة، ولإقامة باحث فرنسي بالجزائر لمدة لا تتجاوز سنة.

كما لفت المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هذه الجائزة، سيتم تنظيمها كل سنة، وذلك في مسعى إلى تشجيع الباحثين في الرياضيات.

وللتذكير، فإن جائزة موريس أودان للرياضيات هي جائزة علمية تنظم كل سنتين. مفتوحة لجميع الحاصلين على دكتوراه في مجال الرياضيات، والمزاولين سواء في فرنسا او الجزائر، والذين لا تتعدى أعمارهم 45 سنة.

ويهدف المنظمون من هذه الجائزة إلى إحياء ذاكرة جوزيت وموريس اودان، وكفاحهما من أجل استقلال الجزائر. والعمل على تسليط الضوء على ظروف مقتل موريس اودان الذي اغتيل سنة 1957 على يد جيش الاحتلال الفرنسي.

ليديا كبيش

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