إنجاز بطاقة إلكترونية لأكثر من 445 ألف حرفي خلال 3 أشهر

أعلن المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية بوعام كمال الدين، عن إنجاز بطاقات إلكترونية، لأكثر من 445 ألف حرفي ناشط في الجزائر خلال الثلاثي الثالث من 2023.

وكشف بوعام، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن هناك أزيد من 445 ألف حرفي ناشط في مجال الصناعة التقليدية والحرف ويساهم أيضا في توفير وخلق مليون و150 ألف منصب عمل.

وأفاد ذات المتحدث إن قطاع الصناعة التقليدية ساهم في الناتج الوطني الخام بأكثر من حوالي 350 مليار دينار خلال سنة 2022 مضيفا بالقول : “سجل القطاع قيمة مضافة قاربت حوالي مائة مليار دينار وهذا مؤشر قوي على مدى حيوية قطاع الصناعة التقليدية وقدرته على المساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية”.

أما بخصوص المدونة الوطنية للحرف، فقد كشف المسؤول بوزارة السياحة أنها تضم 332 نشاط مدون. وتشمل ثلاثة مجالات للنشاط في قطاع الصناعة التقليدية ومنها الصناعة التقليدية الفنية. وإنتاج الصناعة التقليدية والخدمات المقدمة ضمن الحرف اليدوية.

وكشف نفس المسؤول، أن القطاع يمشي بخطى ثابتة نحو العصرنة من خلال مشروع إنجاز البطاقة الرقمية الإلكترونية للحرفيين بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف استخدام المعلومات المضمنة ضمن بطاقة التعريف الوطنية.

ويتوقع بوعام، أن إنجاز هذه البطاقة خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري. بعد استكمال المناقشة والمراجعة على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة مشيرا إلى أن الحرفيين أصبحوا اليوم يعتمدون على البيع الإلكتروني في عملية تسويق منتجاتهم.

أما بخصوص الامتيازات الممنوحة للحرفيين من قبل الدولة، فأوضح ذات المتحدث إنها تشمل الاعفاء من الضرائب، والمرافقة في مجال التكوين.والمساهمة في تنظيم وتنشيط المعارض وطنيا ودوليا.

ويأتي ذلك، بهدف دعم الحرفيين والمساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي للبلد، يضيف بوعام.

رمزي أحمد توميات

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