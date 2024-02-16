إنتخاب الجزائر لعضوية المجلس الإفريقي للفضاء

إنتُخبت الجزائر، مساء أمس الخميس، خلال أشغال اليوم الثاني والأخير من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لعضوية المجلس الإفريقي للفضاء، لعهدة مدتها أربع سنوات.

و حظي مرشح الجزائر، الدكتور أمين مستار، الأمين العام للوكالة الفضائية الجزائرية، بثقة أغلبية البلدان الإفريقية المشاركة في التصويت، وهو ما يعكس حسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية، تقديرها لجهود الدولة الجزائرية والتزامها المتجدد، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمساهمة بفعلية وفعالية في تعزيز القدرات ونقل المعارف العلمية والتكنولوجية بالقارة الإفريقية.

وستكرس الجزائر عهدتها بالمجلس الإفريقي للفضاء، حسب ذات المصدر، لتقاسم تجاربها وخبراتها في هذا الميدان خدمة لأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقارة الإفريقية، لاسيما في ظل العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، لتطوير عمل الوكالة الفضائية الجزائرية، والتوجيهات السامية التي أسداها قبل يومين بغرض تزويدها بأحدث التكنولوجيات والوسائل التقنية ومدها بكافة الإمكانيات المالية والبشرية المطلوبة.

و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الإفريقي للفضاء، الذي يتألف من 10 خبراء، يضطلع بمهام ترقية وتنسيق وتطوير واستخدام علوم وتكنولوجيات الفضاء بالقارة الإفريقية، لاسيما من خلال إشرافه على تسيير الوكالة الفضائية القارية.

شرف الدين عبد النور

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