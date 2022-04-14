انتخبت الجزائر بالتزكية لعهدة مدتها أربع سنوات إعتبارا من الفاتح جانفي 2023. في كل من لجنة المنظمات غير الحكومية ولجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية التابعتين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة.

وجاء ذلك خلال إنتخابات أجراها المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء في نيويورك، بهدف تشكيل أعضاء جدد لهاتين اللجنتين.

وتكرس هذه الإنتخابات جهود الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المحافل الدبلوماسية، كما أنها تمثل علامة ثقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أهمية عمل الجزائر بغية تدعيم تنفيذ السياسات والتوجهات التي صاغتها الجمعية العامة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة.

كما تبرز هذه الانتخابات مصداقية الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل دعم المنظمات غير الحكومية وإدماجها كعامل هام للتنمية. وكذا الترويج للبحث العلمي والتطوّر التكنولوجي.

وتعتبر لجنة المنظمات غير الحكومية التي أسست سنة 1946 من طرف المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة إحدى اللجان الدائمة للمجلس والمكلّفة بمعالجة طلبات المنظمات غير الحكومية. الرامية إلى الحصول على اعتماد لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي ذات الصلة بنظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ليديا كبيش

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