إمضاء اتفاقية بين وزارتي الشؤون الدينية والانتقال الطاقوي

21 مارس، 2022

تم اليوم الإثنين  توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والانتقال الطاقوي، تخص الانارة الذكية في المساجد والسخان المائي الشمسي، الذي سيتم تزويد به الكثير من المساجد.

وبالمناسبة، قال وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، أن تحسيس المواطن عن طريق المساجد يعتبر قدوة، مبرزا أن الناس عندما يشاهدون مساجدهم فيها تقنيات حديثة ومتطورة يفرحون.

وأكد بلمهدي، أن الخطاب الديني يساهم في بث ثقافة الاقتصاد، وينشر الوعي بعدم التبذير. موضحا، أن الجزائر مقبلة على شهر رمضان، الذي تكثر فيه السهرات واللقاءات.

وبدوره، أكد وزير الانتقال الطاقوي، أن القطاع بمعية وزارة الدينية، تعمل بطريقة توافقية. لما لها من دور كبير في تحسيس المواطنين من الإسراف في الطاقة.

كما أشار الوزير الى، أن الاتفاقية تأتي في مرحلة هامة والتي يشهد فيها العالم نفاد الوقود، مبرزا أن مصادر الطاقة الأخرى باهضة الثمن.

ليديا كبيش

21 مارس، 2022

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