إلغاء قارورات الزيت بحجم 5 لتر وأكياس السميد وزن 25 كلغ

كشف مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني، أنه سيتم تعليق تعبئة زيت المائدة في قارورات حجم 5 لتر، والسميد في أكياس 25 كلغ بالجزائر.

وأوضح مقراني، في حديث خص به الإذاعة الوطنية، أن القرار اتخذ للحدّ من ظاهرة الاقتناء المفرط لهاتين المادّتين واسعتي الاستهلاك في شهر رمضان، وبالتالي السماح لكل المواطنين بالحصول على المنتوج في الفضاءات التجارية.

وحسب ذات المتحدث فسيقتصر توظيب السميد والفرينة، بموجب التدابير المتخذة، على أكياس ذات وزن 1 و2، و5، و10 كلغ.

أمابالنسبة للزيت، فستتواصل تعبئة قارورات 1 و2 لتر، مع تعليق التعبئة في عبوّات الحجم الكبير بسعة 5 لتر، حسب المسؤول بوزارة التجارة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...