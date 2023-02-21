إلغاء قارورات الزيت بحجم 5 لتر وأكياس السميد وزن 25 كلغ

21 فبراير، 2023

كشف مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني، أنه سيتم تعليق تعبئة زيت المائدة في قارورات حجم 5 لتر، والسميد في أكياس 25 كلغ بالجزائر.

وأوضح مقراني، في حديث خص به الإذاعة الوطنية، أن القرار اتخذ للحدّ من ظاهرة الاقتناء المفرط لهاتين المادّتين واسعتي الاستهلاك في شهر رمضان، وبالتالي السماح لكل المواطنين بالحصول على المنتوج في الفضاءات التجارية.

وحسب ذات المتحدث  فسيقتصر توظيب السميد والفرينة، بموجب التدابير المتخذة، على أكياس ذات وزن 1 و2، و5، و10 كلغ.

أمابالنسبة للزيت، فستتواصل تعبئة قارورات 1 و2 لتر، مع تعليق التعبئة في عبوّات الحجم الكبير بسعة 5 لتر، حسب المسؤول بوزارة التجارة.

ليديا كبيش

21 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

توقيف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود و حجز أزيد من 15 ألف من المؤثرات العقلية

23 أكتوبر، 2022

توقيف 57 تاجر مخدرات وضبط 7.68 قنطار من الكيف المعالج

21 سبتمبر، 2022

تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

17 نوفمبر، 2020

لجنة الفتوى تشدد على ضرورة العودة الصارمة إلى اجراءات الوقاية من فيروس كورونا

30 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: