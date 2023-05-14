إلغاء العديد من الرحلات البحرية

14 مايو، 2023

أعلنت مؤسسة النقل البحري “Algérie ferries”، اليوم الأحد، عن إلغاء العديد من الرحلات كاشفة عن برمجة رحلة إضافية من مارسيليا إلى وهران بتاريخ 23 ماي في منتصف النهار.

وأوضحت مؤسسة النقل البحري، في بيان لها أن الرحلات الني تم إلغاء هي كل من مارسيليا-العاصمة 17 ماي على الساعة السادسة مساء. والجزائر-مارسيليا 22 ماي بمنتصف النهار، ومارسيليا-سكيكدة 25 ماي في منتصف النهار. سكيكدة-مارسيليا 29 ماي منتصف النهار.

بالإضافة إلى مارسيليا-العاصمة 1 جوان على الساعة الحادية عشر صباحا. الجزائر-مارسيليا بتاريخ 4 جوان في منتصف النهار، ومارسيليا-سكيكدة 5 جوان على الساعة 11:00 سا.

ليديا كبيش

14 مايو، 2023

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