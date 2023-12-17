إفتتاح فعاليات ملتقى أدب المقاومة العربي بالعاصمة

و عبّرت وزيرة الثقافة والفنون في كلمتها الافتتاحية، عن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية بقولها أن أصله ثابت وفرعه في السماء، قائلة “وإننا نعتبرها قيادة وشعبا، وبإيمان لا يجد الشك إليه سبيلا أمُّ القضايا”، مضيفة أنّ الجزائر ظلّت على عهدها إزاء نصرة الشعب الفلسطيني، مذكرة بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد أكثر من مرة ومنذ العدوان السافر للكيان الصهيوني الأخير على غزة أن نضال الشعب الفلسطيني وثورته لا يمكن بـأي حال من الأحوال أن يوصف بالإرهاب، وأن الجزائر لن تتوانى أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية.

و يُشارك في ملتقى أدب المقاومة العربي المُنظّم من قبل الإتحادية الجزائرية للثقافة والفنون، حسب ذات المصدر، أكثر من 60 كاتبا يمثلون 12 دولة عربية إضافة إلى الجزائر، حيث عرف برنامج الافتتاح تقديم عرضين مصورين عن كرونولوجيا الحرب على غزة ومحطات من تاريخ المقاومة الفلسطينية، كما تمّ تقديم لجنة تحكيم جائزة الشهيدة “هبة أبو ندى”.

كما عرفت المنصة صعود شعراء من بعض الدول العربية المشاركة إلى جانب نظرائهم الجزائريين في قراءات شعرية مرفوعة إلى فلسطين الجريحة الصامدة، فيما قدم الشاعر الليبي، علي الكيلاني صاحب رائعة “وين الملايين”، كلمة مُنوّها بهذا الملتقى معتبرا أنه فرصة كبيرة اجتمعت فيه نخبة من الأدباء العرب لمساندة الشعب الفلسطيني المقاوم بالكلمة والفن والإبداع، معبرا عن مكانة الجزائر و مذكرا بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مثمنا موقف الرئيس عبد المجيد تبون المشرف من القضية الفلسطينية، يختم بيان وزارة الثقافة.