إفتتاح المعرض الدولي للأشغال العمومية غدا الإثنين

أعلنت وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية في بيان لها، عن افتتاح المعرض الدولي للأشغال العمومية الـ 18 بقصر المعارض بالصنوبر البحري، يوم غد الإثنين.

وحسب نص البيان، فإن المعرض الإقتصادي يأتي تحت شعار “أشغال عمومية، ستون سنة من الانجازات”، كما ستكون قطر ضيف شرف هذه الطبعة.

وسيشارك في هذا المعرض الذي يعد أهم تظاهرة تجارية في مجال الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، العديد من العارضين الجزائريين والأجانب يمثلون عدة دول، منها قطر وتونس والسعودية وإيطاليا وتركيا وألمانيا والصين.

ووفقا للمصدر فإن التظاهرة الاقتصادية التي ستدوم خمسة أيام ستعرف مشاركة جامعات و مدارس ومعاهد مختصة في الأشغال العمومية و الهندسة المدنية و شركات ناشئة وبنوك و مؤسسات مالية.

كما يهدف هذا المعرض إلى تعزيز الإداة الوطنية للإنجاز والدراسة وقدرات التصدير وتطوير تقنيات رقابة الجودة. بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار والبحث التطبيقي علاوة على ترقية أنشطة الشراكة والمقاولاتية و مرافقة حاملي المشاريع والشركات الناشئة.

وحسب نص البيان فإن الأمر يتعلق بتشجيع إستخدام الطاقات المتجددة في مشاريع البنية التحتية.

وللاشارة فإن الصالون هو بمثابة فضاء إقتصادي و تجاري هام يجمع بين المهتمين بمجال الأشغال العمومية من المهنيين والصناعيين والباحثين الوطنيين منهم و الدوليين.

رمزي أحمد توميات

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