إفتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة برئاسة قوجيل

4 سبتمبر، 2022
افتتحت صبيحة اليوم الأحد، الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة 2022-2023، وذلك تحت إشراف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل.
وشهد الافتتاح، حضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بالاضافة الى أعضاء الحكومة.
وجاء ذلك، عملا باحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16_12. المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـ25 أوت 2016. الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
رمزي أحمد توميات
4 سبتمبر، 2022

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