إفتتاح أشغال الإجتماع على مستوى القمة لمجموعة إتصال حركة عدم الإنحياز بباكو

2 مارس، 2023

انطلقت صبيحة اليوم الخميس بعاصمة أذربيجان، باكو، أشغال الإجتماع على مستوى القمة لمجموعة إتصال حركة عدم الإنحياز بشأن التعافي والإنعاش العالمي بعد جائحة كوفيد-19.

وسيشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في أشغال هذا الاجتماع

وسيناقش المشاركون موضوع “الإنعاش العالمي لما بعد جائحة كوفيد-19”. وكذا سبل ووسائل إزالة تداعياتها. بالإضافة كذلك إلى مناقشة الأنشطة المستقبلية لحركة عدم الانحياز.

وللاشارة فقد وقفت قبل انطلاق الأشغال، رؤساء وممثلو حكومات 76 دولة من بينها الجزائر. دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

رمزي أحمد توميات

2 مارس، 2023

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