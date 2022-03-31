كشفت اليوم الخميس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، عن إعداد سجل إجتماعي موحد يتضمن جميع الفئات المعنية بالدعم. والمنح التي يتكفل القطاع بمنحها.

وأفادت كريكو خلال نزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية، أن الوزارة بصدد إعداد سجل إجتماعي موحد بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى على غرار وزارة الداخلية. يضم جميع الفئات المعنية بالدعم والمنح التي يتكفل بمنحها القطاع.

وأبرزت ذات المتحدثة أن العمل جاري حاليا وفق قوائم وزارة الداخلية التي يتم تحيينها دوريا بالتنسيق مع اللجان الولائية والبلدية.

كما كشفت وزيرة التضامن أنه تم تسطير برنامج عشية حلول شهر رمضان تتخلله حملات تحسيسية بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الصحة حول مكافحة ظاهرة التبذير وتنمية الحس الصحي. إلى جانب تنظيم موائد إفطار الصائمين وعابري السبيل بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني.

وأضافت نفس المسؤولة:”أنه لأول مرة ستنظم مسابقة لأحسن مزرعة نموذجية على مستوى دور المسنين إلى جانب تنظيم المسابقة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال المتواجدين على مستوى مراكز الطفولة المسعفة. على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز يوم 27 أفريل المقبل”.

ليديا كبيش

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