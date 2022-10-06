أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، في بيان لها، عن إعادة فتح باب الترشح لمنصب أمين عام للمندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

ووفقا لنص البيان،:”فإنه وتبعا لعملية انتقاء المترشحين لمنصب أمين عام للمندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، والتي كانت نتائجها غير مجدية بالنسبة لولايات تلمسان، تيزي وزو، عنابة، تيبازة، برج باجي مختار، وتوقرت فإنه سيتم إعادة فتح باب الترشح بذات الولايات لكل الراغبات والراغبين الذين تتوفر فيهم الشروط”.

و بخصوص الشروط التي أقرتها السلطة فتتمثل في أن يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، وأن يكون في وضعية قانوينة اتجاه الخدمة الوطنية. ويكون مقيما في إقليم الولاية محل الترشح.

كما يجب أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أوجنحة قضى بعقوبة سالبة للحرية. وألا يكون منخرطا في حزب سياسي أو مترشحا بمناسبة إنتخابات رئيس الجمهورية أو أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة أو بمناسبة الإنتخابات المحالية خلال 10 سنوات السابقة لتعيينه.

في حين اشترطت السلطة في المترشحين المؤهلات المهنية. حيث يجب أن يكون متحصلا على شهادة ليسانس 8 سداسيات أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها على الأقل ويثبت 5 سنوات من الخدمة الفعلية في المؤسسات والإدارات أو الهيئات العمومية في مجال ذي صلة بالمنصب المراد شغله أو يثبت 10 سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التسيير المالي والإداري في الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية في مجال ذي صلة بالمنصب المراد شغله.

في المقابل على المترشحين الراغبين في المشاركة، ملأ استمارة الترشح الموجودة عبر الموقع الإلكتروني بداية من اليوم الخميس 6 أكتوبر على التاسعة صباحا إلى غاية الخميس 13 أكتوبر منتصف الليل.

رمزي أحمد توميات

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