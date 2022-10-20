إعادة تأهيل وعصرنة الآليات الهيئات الحكومية المتخصصة في مرافقة المصدرين

20 أكتوبر، 2022

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن منتدى التصدير بمخرجاته، سيساهم لا محالة في تحقيق المجهود الوطني المنصب في إطار تغطية احتياجاتنا الوطنية، مبرزا أن هذا المجهود صار واقعا نلمسه بعد ما كان في السابق مجرد سراب، وخطابات دون خطط واضحة لتنفيذه، إن لم نقل النية الصادقة في ذلك.

وأكد بن عبد الرحمان خلال اشرافه على افتتاح المنتدى، أن الحكومة ستضع حزمة جديدة من الإصلاحات التي تصب في تطوير الشعب والمجالات ذات القدرات العالية للتصدير، لا سيما من خلال التفعيل الكلي للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في القريب العاجل.

بالاضافة الى وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج الـمحروقات قبل نهاية السنة الجارية، يضيف ذات المتحدث.

وكشف الوزير الأول أنه سيتم بالموازاة مع هذه الحركية إعادة تأهيل وعصرنة الآليات الهيئات الحكومية المتخصصة في مرافقة المصدرين، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج، وكذا الوكالة الوطنية لترقية الصادرات

وذلك عبر العودة إلى دورها الطبيعي في توفير المعلومة الاقتصادية لفائدة هذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين، ودراسة الأسواق المستهدفة، لا سيما تلك المتواجدة في منطقتنا القارية، والتي تعتبر الامتداد الطبيعي والأولوي لتواجدنا الاقتصادي.

كما اعتبر بن عبد الرحمان ان استمرار نجاح المجهود الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات، مرهون بالانخراط التام لكل المتدخلين في منطق اقتصاد متنوع ومبتكر وتنافسي ومندمج في سلاسل القيم العالمية، مما سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة.

وتابع الوزير الأول قائلا :”وهو ما نتطلع إليه جميعا، وننتظر أن يكون مجلسكم وباقي منظمات أرباب العمل الوطنية في طليعته”

رمزي أحمد توميات

20 أكتوبر، 2022

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