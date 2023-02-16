إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب بعد شهر رمضان

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أنه سيتم إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب، وذلك بعد شهر رمضان.

حيث أبرز الوزير خلال إجابته على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني، مثالا حول خارطة توزيع الحليب، قائلا: “ملبنة باتنة توزع في هذه الولاية، فلا يمكن أن تذهب هذه المادة لولايات أخرى تبعد بـ400 كلم”، مشيرا في ّات السياق، أنه يتم استيراد البودرة، حسب حاجيات السوق، أين تم ضبط أكثر من 14 ألف طن من البودرة شهريا أي ما يعادل 1.7 مليار لتر سنويا.

وقد إتخذت وزارة الفلاحة، عدة إجراءات هامة لتنظيم وتطوير شعبة الحليب واللحوم الحمراء حيث تهدف ورقة طريق القطاع إلى الرفع من إنتاجه، وإعطاء ديناميكية جديدة للإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وكذا التقليص من الواردات بخصوص غبرة الحليب والرفع من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء.

كما تقرر إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وذلك إستخلافا للمجلس المهني المشترك للحوم الحمراء، وكذا إلزامية تعريف كل القطعان المستوردة بدءا من تاريخ 2 جانفي 2023، وذلك بمرافقة المركز الوطني للتلقيح الإصطناعي والتحسين الوراثي « CNIAAG »، والديوان الوطني المهني المشترك للحليب « ONIL » واللذان سيتكفلان بوضع نظام تتبع، و رقمنة كل الأبقار الموجهة للتكاثر.

حورية سعداوي

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