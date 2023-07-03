إطلاق عملية استغلال الـمركز الـجديد لـتخزين وتوزيع الـوقود بـسيدي بلعباس

أشرف اليوم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، والرئيس المدير العام لنفطال، عبد القادر شافي، بحضور والي سيدي بلعباس، سمير شيباني، على إطلاق عملية استغلال المركز الجديد لتخزين وتوزيع الوقود بسيدي بلعباس.

ويقع هذا المركز بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس، ويتربع على مساحة إجمالية قدرها 21.7 هكتار. وسيسمح تشغيل هذا المركز برفع مستوى تخزين الوقود بمقدار 000 180 م3 إضافية

لتبلغ بذلك السعة الإجمالية للتخزين 188150 م3، وسيتم استغلال مركز التخزين الجديد اعتمادا على أحدث المواصفات بما فيها آليات التحكم الآلي عن بعد.

وستسمح هذه الزيادة في قدرة التخزين برفع مدة احتياطي الوقود من (08) ثمانية أيام إلى ثلاثين (30) يومًا، وسيحتل بذلك المركز الجديد المرتبة الثانية من حيث السعة بعد مركز الخروب بولاية قسنطينة.

إذ سيعمل على تلبية احتياجات الجهة الغربية والجنوبية الغربية من البلاد التي تشمل ولايات: سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، البيض، بشار، أدرار، تندوف، الأغواط، غرداية.

ليديا كبيش

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