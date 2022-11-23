إطلاق مشروع لإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة في خنشلة

أطلقت اليوم الأربعاء أشغال مشروع إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببلدية بابار في ولاية خنشلة.

وقد أشرف والي خنشلة، يوسف محيوت رفقة المدير المحلي للموارد المائية جمال لطرش على إطلاق أشغال إنجاز مشروع إنجاز وتجهيز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية بابار والذي يدخل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة.

وأكد مدير الموارد المائية لطرش خلال تقديمه العرض التقني للمشروع أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 2,5 مليار دج لأجل تجسيد المشروع خلال آجال حددت بـ24 شهرا.

وأضاف أن محطة تصفية المياه المستعملة التي انطلقت أشغال إنجازها اليوم ستستوعب أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا لتصفيتها ومعالجتها وفق طرق تقنية حديثة .

وأكد مدير الموارد المائية كذلك أن الهدف من إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية بابار هو الحفاظ على البيئة وحماية محيط سد بابار من التلوث واستغلال المياه المصفاة بمنطقة النشاطات لبلدية بابار.

ف.س

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