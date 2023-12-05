أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم، بفندق سوفيتال، بالعاصمة، على إطلاق دليل التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال، بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة، خبراء و مختصين، إطارات من الإدارة المركزية، حسب بيان وزارة الصحة.

و في البداية، أبدى وزير الصحة سعادته بمشاركة الحضور هذا الحدث الهام ألا و هو إطلاق دليل التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال والذي من شأنه أن يساهم في دعم و توجيه مهنيي الصحة للتكفل الأمثل بالاطفال المصابين.

كما أشار وزير الصحة إلى أن هذا الدليل هو ثمرة عمل متواصل منذ عدة سنوات بعدما تمّ دراسته و تحيينه لتقديم دليل كامل يسمح للمهنيين تطبيقه بكل سلاسة و أريحية.

و أضاف عبد الحق سايحي أن مايجب استخلاصه من إطلاق هذا الدليل، هو إعطاء المصداقية لعمل مهنيي الصحة في المستشفيات و المراكز الصحية و ضبط الجوانب المهمة في التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال الذي يضمن التكفل الصحي الجيد من جميع النواحي من حيث تسخير الأطباء الأخصائين و توفير الأدوية و غيرها.

كما عبّر الوزير عن أمله في أن تعمم هذه الفكرة بإنشاء أدلة في مختلف الأمراض الأخرى ليكون أداة تساعد الممارسين في مزاولة عملهم بكل اتقان خدمة للمريض، و دعا أيضا إلى فتح وحدات للبحث العلمي على مستوى الهياكل الصحية يشرف عليها الأساتذة والمساعدين من خلال انجاز دراسات تطبيقية يستفيد منها طلبة الطب.

و في الأخير، شجّع وزير الصحة الممارسين لتقديم أعمال من شأنها ترقية النظام الصحي و تعطي اللبنة الأساسية لنظام صحي قوي يعتمد على الخبرة و على العلم و على المادة السلسة التي تسمح للممارس الطبي بتقديم خدمة صحية ذات جودة خاصة اذا كان هناك مراجع نظرية و علمية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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