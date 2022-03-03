إطلاق خط جوي مع موريتانيا والسنغال ابتداء من تاريخ 27 مارس الجاري

3 مارس، 2022

أعلن اليوم الخميس وزير النقل عيسى بكاي، عن إنشاء خط جوي جديد بين الجزائر وكل من موريتانيا والسنغال.

وأفاد بكاي في حديث خص به قناة “النهار” أنه وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيتم اليوم الإعلان عن إطلاق خط جوي بين الجزائر وموريتانيا، وكذا بين الجزائر والسنغال.

وكشف وزير النقل أن إطلاق هذه الخطوط الجوية الجديدة سيكون إبتداء من 27 مارس الجاري، مشيرا إلى أن قطاعه يستعد للفترة الصيفية، حيث هناك طلب وإلحاح من قبل الكثير المواطنين لخلق خطوط جوية أخرى.

رمزي أحمد توميات

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