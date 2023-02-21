إطلاق خط جوي مباشر بين الجزائر والأردن

21 فبراير، 2023

ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، الذي يشغل أيضا منصب وزير العمل، أمس الإثنين، أشغال اجتماع موسع بين وزراء البلدين. ممثلين لعدة قطاعات، بهدف التأسيس لإنطلاقة جديدة للتعاون الثنائي

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد ترأس الشمالي الاجتماعات عن الجانب الأردني وضمت وزراء السياحة والآثار مكرم القيسي والزراعة خالد الحنيفات. والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والصحة فراس هواري والاستثمار خلود السقاف.

 أما عن الجانب الجزائري، فقد ترأسه كل وزير الصناعة أحمد زغدار وضم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ووزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي.

بالاضافة الى وزير الصحة عبد الحق سايحي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزير الصناعة الصيدلانية علي عون ووزيرة الثقافة والفنون صورايا مولوجي.

وكن جهته، قال الشمالي في بيان اليوم الثلاثاء، إن المباحثات تعكس حرصا مشتركا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. بما يخدم المصالح المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة والبناء على مخرجات الزيارة الملكية للجزائر التي تمت في شهر ديسمبر الفارط.

وأكد ذات المتحدث أهمية تسريع الإجراءات اللازمة لبناء شراكات متعددة خدمة للبلدين ولمواجهة التحديات التي تؤثر على مصالحهما لاسيما ما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد وتداعيات الظروف الطارئة والعوامل الجيوسياسية العالمية.

كما كشف إنه سيتم فتح خط الطيران المباشر بين عمان والجزائر إعتبارا من 9 مارس الجاري. بواقع رحلتين أسبوعيا من شركة الملكية الأردنية، يتبعه رحلتان من الخطوط الجزائرية.

ليديا كبيش

21 فبراير، 2023

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