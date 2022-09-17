إطلاق خدمة اقتناء الكتب المدرسية بالدفع الإلكتروني

أفاد اليوم السبت، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم إطلاق خدمة جديدة لصالح أولياء التلاميذ تتمثل في اقتناء الكتب المدرسية عن بعد، وذلك من خلال الدفع الإلكتروني.

وكشف بلعابد، في كلمته خلال إشرافه على إطلاق المنصة الإلكترونية لبيع الكتاب المدرسي، أنه تم إمضاء اتفاقية بين الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وبريد الجزائر يخص الدفع الإلكتروني، بحيث سيدخل حيز التنفيذ بداية من الدخول المدرسي المقبل في 21 سبتمبر.

وحسب ذات المتحدث، فإنه بإمكان كل أولياء التلاميذ المسجلين عبر فضاء الأولياء الذي ينخرط فيه حاليا أكثر من مليون ولي، استعمال الدفع عن بعد الربط البيني بين الأرضية الرقمية لوزارة التربية وبريد الجزائر.

وأضاف وزير التربية، أنه يمكن عبر البطاقة الذهبية دفع مستحقات الكتب عن بعد وهو ما سييسر العملية على الأولياء وعلى العمال.

كما جدد نفس المسؤول التأكيد، على أن الدخول المدرسي المقبل يتضمن الكثير من المستجدات على رأسها ملف تخفيف وزن المحفظة بالنسبة للسنوات الدراسية: الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، بعدما تم اعتماد إجراءات تنظيمية ومادية، على رأسها توفير نسخة ثانية من الكتاب والاحتفاظ به على مستوى المدارس.

وأكد بلعابد، على أن النسخ الثانية متوفرة اليوم على مستوى المراكز الجهوية للديوان رغم الصعوبات التنظيمية. إلى جانب تجهيز 1629 مدرسة بالألواح الرقمية لحمل نسخ الكتب.

ليديا كبيش

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