إطلاق حملة تحسيسية وطنية حول المخاطر المتعلقة باستعمال الوسائط الاجتماعية

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، حملة تحسيسية وتوعوية حول المخاطر المتعلقة باستعمال الوسائط الاجتماعية، على مستوى مختلف ولايات الوطن.

و أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تركي، على فعاليات الإطلاق الرسمي لهذه الحملة الوطنية التحسيسية، خلال فعاليات اليوم الإعلامي التوعوي الذي نظّم حول الموضوع، على مستوى جامعة الجزائر 3 (كلية علوم الاعلام والاتصال)، ببن عكنون، بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، ومسؤولي هيئات ومؤسسات عمومية.

و تمتد هذه الحملة، إلى غاية يوم الجمعة 10 ماي الجاري، بالتنسيق وبمساهمة كل من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم والتكوين المهنيين، وزارة الثقافة والفنون، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاتصال، المرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب، المحافظة السامية للرقمنة، إلى جانب قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني.

و تهدف هذه الحملة ذات الطابع التحسيسي والتوعوي، حسب بيان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى تزويد مستخدمي الوسائط الإجتماعية، بالتوصيات الوقائية و الممارسات الحميدة الكفيلة بتقليل حدة المخاطر المحدقة بهم في هذه الفضاءات الافتراضية، لاسيما ما تعلق منها بالنصب و الإحتيال، علاوة على المساهمة في تلافي آثارها السلبية على تكوين الفرد و الإرث القيمي للمجتمع و تماسك النسيج الأسري والمجتمعي.

ومن أجل تحقيق الأهداف الخاصة بهذه الحملة، تم تسطير برامج ثرية على مستوى مختلف ولايات الوطن، تتضمن جملة من النشاطات والفعاليات الجوارية، لاسيما على مستوى الجامعات، المدارس و المعاهد العليا، المؤسسات التربوية، مراكز التكوين المهني، المراكز الثقافية الإسلامية و المدارس القرآنية، دور الشباب و المراكز الثقافية، إضافة إلى القوافل التي ستجوب عديد المدن و القرى.

كما سيتم تخصيص فضاءات و أجنحة على مستوى الأماكن العمومية، بغرض تحسيس المواطنين بمخاطر الإستعمال السيء لشبكات التواصل الاجتماعي، و إطلاعهم على طرق و توصيات الوقاية منها، و كذا تبادل التجارب و النقاش.

كما سيجري جمع و مشاركة تجارب واقعية معاشة لضحايا المخاطر الناجمة عن الوسائط الاجتماعية.

و في الجانب التوعوي أيضا، ستتم برمجة خطب و دروس توعوية تتمحور حول موضوع الحملة التحسيسية، على مستوى مساجد الجمهورية، يوم الجمعة المقبل، على أن يسبقها تنظيم ندوات ولائية حول الموضوع لفائدة السادة الأئمة.

علاوة على ذلك، سيتم برمجة مداخلات و حصص تلفزيونية و إذاعية عبر مختلف وسائل الاعلام، إضافة إلى ومضات إعلامية سيتم بثها أيضا على الوسائط الاجتماعية.

شرف الدين عبد النور