إطلاق أول وكالة افتراضية لسونلغاز قبل نهاية هذا العام

إطلاق أول وكالة افتراضية لسونلغاز قبل نهاية هذا العام

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، إن المجمع سيفتح أول وكالة افتراضية مقرها بالجزائر العاصمة، قبل نهاية السنة الحالية.

وأوضح عجال في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن الوكالة ستكون خالية من أي عون للمجمع وستوفر جميع الخدمات المقترحة في الوكالات الكلاسيكية كطلب الربط أو دفع المستحقات.

وأضاف ذات المتحدث، بالقول :”غير أن الزبون لن يتعامل مع الأعوان التجاريين بل سينفذ هذه العمليات بواسطة أجهزة موصولة بالشبكة المعلوماتية لـ”سونلغاز”، كما هو الشأن بالنسبة للوكالات الخاصة بالبنوك”.

أما بخصوص ربط المناطق المعزولة بالكهرباء والغاز فكشف الرئيس المدير العام، أن القيمة الإجمالية لاستثمارات تجاوزت 22 مليار دينار، مؤكدا أن هذا البرنامج لا يزال متواصلا.

في حين يبلغ عدد المشاريع المنجزة بلغ 2.570 مشروع كهرباء و2.383 مشروع غاز طبيعي، ما يعادل ربط 60.369 منشأة كهربائية و 239.169 غازية، إلى غاية 30 جوان 2022 .

بينما بلغ عدد المستثمرات الفلاحية التي تم ربطها 20.233 مستثمرة من إجمالي 45.878 مستثمرة، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 44 بالمائة.

ليديا كبيش

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