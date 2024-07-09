إضافة إلى سيارة كهربائية… نحو إنتاج 5 أنواع من سيارات “هيونداي” بالجزائر

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس الإثنين، وفدا ضم كبار مسؤولي شركة هيونداي والمؤسسة التجارية العمانية، من أجل عرض مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات لعلامة هونداي بالجزائر.

واستمع علي عون إلى عرض مفصل قدمه مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة هيونداي، طارق مصعب، حيث أكد بأن هذا المشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إنشاء صناعة حقيقية للسيارات مع تحقيق نسبة إدماج معتبرة.

و أعرب مسؤولو الشركة عن استعدادهم لإنشاء مصنع وفق معايير الشركة الدولية، كما أن تصميم المشروع يأخذ بعين الاعتبار منذ البداية إنشاء خط لصناعة الهياكل وخط خاص بعملية الدهن، حيث سيتم إنتاج 3 موديلات من السيارات السياحية لعلامة هيونداي، إضافة إلى نوعين من السيارات النفعية، كما تعهد المصنع بانتاج سيارة كهربائية.

كما أكد وزير الصناعة، بخصوص اختيار الأرضية، على ضرورة الإسراع في التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لذلك في أقرب وقت ممكن والإسراع في تجسيد هذا المشروع.

شرف الدين عبد النور